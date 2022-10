Aménagement JOP de Paris 2024 : "le Centre aquatique ne doit pas devenir une sorte d’Aquaboulevard" (député) (latribune.fr). À bientôt un an et demi des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, les députés Stéphane Peu (PCF, Seine-Saint-Denis) et Stéphane Mazars (Renaissance, Aveyron) viennent de lancer une mission d’information sur l’attribution des marchés publics et l’héritage économique de la compétition sportive. Au même moment, le directeur général de la Société de livraison...