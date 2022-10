Le ministère de l’Enseignement supérieur annonce des mesures pour la formation à la transition écologique, le 20 octobre 2022 à l’université de Bordeaux. Le MESR intégrera "progressivement" un volet dédié à la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques dans les nouveaux contrats d’objectifs, de moyens et de performance des établissements. De plus, "au plus tard en 2025", il sera proposé à chaque étudiant de premier cycle "un socle de connaissances et compétences globales, transversales et pluridisciplinaires". Cette formation donnera lieu à une certification.