Voici une sélection d'informations récentes sur le climat pour la semaine du 17 octobre 2022 :douze États membres de l’Union européenne prônent une "diplomatie climatique ambitieuse" de l’UE,le Parlement européen invite le Giec à produire un rapport spécial sur les pertes et préjudices,la crise climatique pourrait accroître la dette des pays africains de 1 000 Md$ en dix ans, selon le CAN international,un rapport propose cinq pistes de réforme pour la Banque mondiale,selon BNEF, la capacité mondiale de captage du carbone devrait être multipliée par six d’ici à 2030, etc.