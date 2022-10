L’IGÉSR Marc Foucault a présenté le bilan de "transformation" de la voie professionnelle le 21 octobre, lors du lancement de la concertation sur le lycée professionnel. Il revient sur le constat qui a mené à cette réforme de 2018 et relève des résultats "encourageants" sur la co-intervention ou le chef-d’œuvre. Mais la réforme est perfectible: l’accompagnement renforcé et la personnalisation du parcours de l’élève sont peu mis en œuvre et les familles de métiers doivent être "repensées". La prochaine réforme devra être "plus structurelle" et améliorer les conditions de travail dans les lycées.