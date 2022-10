La direction de la recherche et de l’innovation du CHU de Nantes, qui compte aujourd’hui plus de 500 personnes, a vu son activité croître de façon importante ces dernières années, à l’image de son portefeuille d’études clinique, en croissance de 40 % depuis 2016. Romain Marlange, directeur de la recherche et de l’innovation du CHU depuis le début de l’année, détaille l’activité de recherche et d’innovation menée à l’hôpital, lors d’un échange avec AEF info, le 13 octobre 2022. Il présente les quatre grandes thématiques retenues par le CHU "pour gagner en visibilité", et le projet d’IHU qui sera porté dans le cadre de la 3e vague de l’appel à projets. Il évoque aussi l’EPE Nantes université, dont le CHU est l’un des membres fondateurs, "une première en France".