Au fil des années, le lauréat type des prix Nobel des disciplines scientifiques (physiologie-médecine, physique, chimie, économie) est de plus en plus âgé, suivant une évolution régulière ces dernières décennies, comme celle de l’espérance de vie mondiale. En revanche, le palmarès ne se féminise pas de façon aussi régulière : le lauréat type reste un homme, surtout en physique et en économie où les femmes sont encore plus rarement distinguées qu’en chimie et en médecine.