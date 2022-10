"Les Hospices civils de Lyon sont le deuxième CHU de France", avec 1,8 Md€ de produits d’exploitation, plus de 5 300 lits toutes spécialités confondues, et plus de 24 000 agents. Disposant de toutes les ressources nécessaires, ils n’ont "en principe aucune nécessité de coopérer avec les établissements de la région", constate la CRC Auvergne-Rhône-Alpes, dans un rapport rendu public le 19 octobre 2022. Pendant la crise sanitaire, ils ont endossé un nouveau rôle d’organisation des soins et noué de nombreux partenariats. La crise a également engendré une baisse de l’activité des HCL.