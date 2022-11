Proposer aux allocataires du RSA de réaliser des missions de bénévolat : dès l'adoption du budget primitif pour 2022, en février dernier, le département de l’Ain se fixait cette priorité, et lançait une expérimentation en ce sens pour cette année 2022 (1). Huit mois plus tard, cet objectif prend forme : le 7 octobre 2022, le département a signé une charte avec l’AMF de l’Ain et France Bénévolat, "pour la promotion du bénévolat au profit des bénéficiaires du RSA". Objectif : atteindre les 280 allocataires engagés dans une mission en 2024.