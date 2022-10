Le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 visant à obliger que les prestations sociales soumises à une condition de résidence en France soient à compter de 2024 exclusivement délivrées sur des comptes bancaires européens. Un second amendement renforce les prérogatives de l’assurance maladie en matière de lutte contre la fraude des professionnels de santé, et propose, lorsqu’une caisse de sécurité sociale demande le remboursement d’une somme versée à tort et en cas de fraude, d’appliquer une majoration de 10 % aux sommes dues.