Alpes-Maritimes : les collèges recevront une dotation supplémentaire pour faire face à la hausse du coût de l’énergie

Le conseil départemental des Alpes-Maritimes a voté, le 23 mai 2022, "un plan de soutien exceptionnel aux structures éducatives et associatives qui subissent l’augmentation du coût de l’énergie et des denrées alimentaires", annonce la collectivité. Pour les collèges publics, ce plan se traduira par des dotations complémentaires, à condition que les consommations "soient maîtrisées et [que] les réserves de l’établissement ne soient pas surabondantes". L’année de référence retenue est l’année 2019. Le coût de cette mesure est estimé entre 3 à 5 M€ pour l’exercice 2022. Pour les collèges privés sous contrat, le département souhaite abonder le forfait d’externat, sous réserve d’y être autorisé par le gouvernement. Le coût estimé est de l’ordre d’1 M€. Enfin, l’aide aux associations jeunesse, culture et sport sera abondée de 15 %, pour un montant total de 700 000 à 1,5 M€.