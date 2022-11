Non-cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail : la démission du salarié doit être claire et non équivoque

Ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner, la signature par un salarié d’un procès-verbal du conseil d’administration actant sa nomination comme mandataire social et mentionnant qu’il déclare renoncer au bénéfice de son contrat de travail. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2022.