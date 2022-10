Après une édition mouvementée l’an passé, l’édition 2022 du Climate Finance Day sera-t-elle placée sous le signe du soulagement ? C’est en tout cas ce qu’espèrent les membres de Finance for tomorrow, dont les nouveaux contours doivent être annoncés le 27 octobre. Le nom, la gouvernance et le périmètre de travail de la plateforme née en 2017 sont défendus avec force par l’équipe permanente et le bureau depuis la découverte des projets de Paris Europlace, inspirés du rapport Perrier, en juin dernier. Les derniers arbitrages sont encore en cours selon les informations recueillies par AEF info.