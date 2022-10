"Dans un contexte de fragilisation croissante du secteur", l’union nationale des associations des sanitaires, médico-sociaux du secteur non lucratif, appelle "Emmanuel Macron à veiller au respect des engagements pris par l’État" et indique qu’elle publiera les réponses apportées par les départements le 15 novembre. Les demandes concernent la revalorisation des salaires de 183 euros par mois, la hausse des dotations conforme à la revalorisation du point d’indice, les "Oubliés du Ségur" et la hausse des coûts liée à l’inflation.