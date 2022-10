Lors du 55e congrès des DG d’OPH, qui s’est tenu à Nantes les 20 et 21 octobre, le DHUP a indiqué que la rénovation sera "au cœur" des négociations sur le futur pacte de confiance, qui reprendront "dans les prochaines semaines" entre le gouvernement et le mouvement HLM. La production neuve passe au second plan, dans un contexte financier contraint. L’USH et la fédération des OPH font valoir qu'elles ne signeront pas un accord à tout prix avant fin 2022. Elles appellent à dresser un bilan partagé de la RLS, attendent de voir les engagements pris avec Action logement, et veulent parler des moyens.