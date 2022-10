Si l’inflation risque de peser sur la croissance, elle tire à la hausse la masse salariale et donc les recettes du régime d’assurance chômage. Avec des ressources en progression et des dépenses en hausse plus modérées, l’Unédic revoit ses prévisions et anticipe "un solde […] positif en 2022 [4,4 Md€], 2023 [4,2 Md€] et 2024 [4,2 Md€]". Les dernières prévisions publiées jeudi 20 octobre 2022 sont nettement plus positives que les précédentes réalisées en juin dernier.