Le ministre de la Fonction publique a une nouvelle fois confirmé ce jeudi 20 octobre 2022 sur Sud Radio que la réforme des retraites sera appliquée "de la même manière" dans la fonction publique que dans le privé, concernant notamment l’âge de départ à la retraite. L’option d’une réforme paramétrique ayant remplacé le projet initial de réforme systémique, la prise en compte des 6 derniers mois de rémunération dans le calcul des pensions ne sera donc pas remise en cause, a encore rappelé Stanislas Guerini. La prise en compte des indemnités sera aussi sur la table, sujet qui sera abordé en 2023 dans le cadre du chantier "rémunération". Le ministre compte travailler sur la pénibilité, l’aménagement des fins de carrière, le travail des seniors et le cumul emploi-retraite. Comme dans le secteur privé, les discussions avec les syndicats et les employeurs publics ont commencé mi-octobre.