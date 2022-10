Le programme annuel de performance du programme Conditions de vie outre-mer de la mission Outre-mer du Budget, publié au début du mois d’octobre, traduit une hausse de 61 millions d’euros du budget alloué au logement et à l’aménagement, fixé à 907,5 millions d’euros. Cette enveloppe viendra accompagner le Plom 2, prolongé d’un an, pour financer la production de 5 400 logements sociaux et la rénovation de 2 600 autres. L’EPFA Guyane devrait bénéficier, en outre, d’une "montée en puissance" des crédits du fonds régional d’aménagement foncier urbain.