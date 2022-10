Pour la douzième année consécutive, EcoAct publie son étude sur le reporting climatique des grandes entreprises des principaux indices boursiers du monde. Si la majorité des sociétés a désormais une stratégie de neutralité carbone, elles sont plus de la moitié à échouer à établir un plan d’actions cohérent. Malgré la présence de deux entreprises françaises dans le top 10 et quatre dans le top 20 des sociétés les plus avancées sur le sujet, le CAC 40 ne se distingue pas des autres indices.