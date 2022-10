"Allain Bougrain-Dubourg a informé le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu qu’il ne participera pas, le 21 octobre 2022, au sous-groupe du Conseil national de la refondation dédié au climat et à la biodiversité", annonce à AEF info Yves Verilhac, directeur général de la Ligue pour la protection des oiseaux ce 20 octobre. Le président de la LPO entend ainsi dénoncer "les dernières décisions de l’État contre la nature et la biodiversité", comme "l’autorisation de piéger 100 000 alouettes, de tuer 75 bouquetins dont la quasi-totalité des animaux sains, et les arrêtés préfectoraux méprisant les décisions de justice comme en ce moment en Martinique". Il "se réserve" cependant "la possibilité de revenir autour de la table au moment qui lui paraîtra opportun".