La France, l’Espagne et le Portugal annoncent ce jeudi dans un communiqué commun, à l’issue d’une réunion de leurs trois chefs d’État et de gouvernement à Bruxelles, l’abandon du projet d’interconnexion gazière Midcat entre la Catalogne espagnole et l’Occitanie. Ce projet est remplacé par celui d’un "corridor des énergies vertes" entre Barcelone et Marseille, qui viserait à transporter de l’hydrogène renouvelable entre la péninsule ibérique et le reste du continent à moyen terme, et du gaz à plus court terme.