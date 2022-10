Le plafond quotidien d’utilisation des titres-restaurant devrait être porté à 25 euros à compter du 1er octobre 2022

Bruno Le Maire s’était dit favorable à la mesure fin juillet 2022 (lire sur AEF info) : le plafond d’utilisation quotidien des titres-restaurant devrait être porté de 19 à 25 euros à compter du 1er octobre prochain, selon les informations recueillies par AEF info auprès du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Un décret en ce sens devrait donc être publié dans les prochaines semaines. Cette mesure viendra s’ajouter à la revalorisation anticipée des exonérations fiscales et sociales destinées à soutenir le financement par l’employeur de titres-restaurants, intervenue le 1er septembre en application de la première loi de finances rectificatives (lire sur AEF info). Depuis cette date, la limite d’exonération est fixée à 5,92 € par titre-restaurant.