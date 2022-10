Inspection du travail : un juge enjoint au Direccte 76 d’engager une enquête après une alerte "risque grave"

Le tribunal administratif de Rouen ordonne au Direccte de Haute Normandie d’engager une enquête à la suite d’une alerte "danger grave et imminent" afin d’établir la réalité et l’intensité des risques psychosociaux liés, selon le CHSCT à la nouvelle organisation du travail née de la mise en œuvre de la réforme de l’inspection du travail. Dans une ordonnance de référé du 4 décembre 2014, le juge décide que "si les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir de façon certaine la réalité et l’intensité" de la dégradation des conditions de travail alléguée, "l’urgence est toutefois caractérisée par l’intérêt qui s’attache à ce que cette incertitude, qui préjudicie à la sérénité des relations à l’intérieur du service, et pour le moins, dans le fonctionnement du CHSCT, soit levée". L’administration a formé un pourvoi devant le Conseil d’État contre cette décision.