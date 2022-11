La coopérative Enercoop revendique un modèle "qui fait passer l’humain avant la course au profit". Mais confrontée à la crise énergétique, l’assemblée générale a validé cet été, malgré son identité antinucléaire, le recours à l’Arenh pour 2023. En tant que gestionnaire de contrats d’obligation d’achat et de compléments de rémunération, la coopérative reste dépendante du marché de l’électricité, expliquent en effet à AEF info, le 21 octobre 2022, le directeur général délégué Olivier Soufflot et la DGA en charge du plaidoyer, des affaires publiques et du porte-parolat, Béatrice Delpech. Pour l’avenir, les deux dirigeants pointent l’importance du développement des contrats gré à gré, et promeuvent un dispositif de garantie via un complément de rémunération optionnel. "Il faut démocratiser les PPA", insiste Béatrice Delpech.