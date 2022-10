Grand Est : le campus de formation à l’usage du digital "CaméX-IA" inauguré (Arts et Métiers Metz)

Le CMQ labellisé Excellence "CaméX- IA Grand Est", centré sur la digitalisation et l’utilisation de l’IA appliquée aux métiers de l’industrie, du bâtiment et de la construction (et porté par le campus Arts et Métiers de Metz) a été inauguré le 14 décembre 2021 avec ses 33 partenaires (lycées, IUT, écoles d’ingénieurs, etc.). "Il était important pour les Arts et Métiers de s’impliquer sur ces modèles de campus, pour se reconnecter à des filières amont de formation et construire ensemble une filière cohérente au profit de l’industrie, du lycée au doctorat", souligne le DG d’Arts et Métiers Laurent Champaney. La dernière rentrée a vu le lancement des "Challenges 4.0", où des lycéens, des étudiants, des entreprises (ArcelorMittal, Colas, etc.) et des professeurs travaillent conjointement sur des problématiques industrielles. Ce CMQ est lauréat du PIA 3 et dispose d’un budget de 13,8 M€.