Unîmes met en ligne deux outils pour favoriser le bien-être étudiant

À la suite du programme de recherche CovEtu, financé par l’ANR, Unîmes met gratuitement en ligne les dispositifs Etu’Zen et Univ’en Forme. Ils ont été élaborés par des chercheurs en psychologie et en Staps d’Unîmes, en collaboration avec des étudiants. Informations validées scientifiquement, outils, exercices… Etu’Zen regroupe neuf vidéos de gestion du stress et des apprentissages. Univ’en Forme propose huit semaines d’activités physiques. CovEtu a montré que les détériorations sur la santé étudiante observées lors du confinement d’avril 2021 sont plus marquées que celles d’avril 2020 (lire sur AEF info). "Les données issues de précédentes pandémies laissent à penser que certaines détériorations pourraient se maintenir, même des années après", pointe un communiqué d’Unîmes. Etu’Zen et Univ en Forme doivent aider les étudiants à développer de nouvelles ressources