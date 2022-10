"CY Transport", la nouvelle entité regroupant les formations en logistique et transport de CY Cergy Paris université, a été inaugurée le 7 octobre 2022. De quoi permettre à l’université d’envoyer "un message clair" aux entreprises et recruteurs, en "l’identifiant avec le nom d’un secteur d’activité plutôt que d’une discipline", explique Christophe Mimeur, directeur de CY Transport. En parallèle, un nouveau laboratoire de recherche a été créé et repose sur les tutelles de CY Cergy Paris université et du Cerema.