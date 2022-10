Qu’est-ce que le sens au travail et quelle importance revêt-il dans un monde où les individus, jeunes et moins jeunes, semblent rechercher davantage à s’accomplir plutôt qu’à trouver un emploi qui leur permettrait simplement de gagner leur vie ? Comment les entreprises doivent-elles se positionner pour répondre à ces attentes ? Des questions déjà prégnantes avant la crise sanitaire, renforcées dans une période marquée par de forts enjeux environnementaux. Le 20 octobre 2022, entreprises, recruteurs et cabinets de conseil ont évoqué cette notion devenue le symbole d’une époque.