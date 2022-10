La Fnege lance un « outil de valorisation » des business schools qui mesure leur impact sur leur environnement

La Fnege (Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises) lance mardi 3 juillet 2012 le « business school impact score », une méthode pour évaluer l'impact d'une business school sur son environnement, qu'il soit financier, économique, sociétal, d'innovation ou d'image pour le territoire. Mis au point par Michel Kalika, professeur à l'université Paris-Dauphine, cet outil n'est « ni une nouvelle accréditation, ni un label, ni un classement, ni un plaidoyer pro-domo », précise-t-il. « Toutes les autres méthodes d'évaluation qui existent sont tournées vers l'interne. Le BSIS est tourné vers l'externe : on ne calcule pas un ratio de professeurs docteurs, mais on s'interroge sur l'impact, in fine, de l'école sur la cité. En cela, c'est un outil que je qualifierais de 'post-accréditation' », analyse Michel Kalika. Développé « entre janvier 2011 et juin 2012 », et testé sur deux établissements (l'un public, l'autre consulaire), le BSIS compte une centaine de critères, à la fois quantitatifs et qualitatifs. Il sera proposé par la Fnege aux établissements intéressés « au prix de revient », soit entre 25 000 et 30 000 euros, précise Pierre-Louis Dubois, délégué général de la Fnege.