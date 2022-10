Méconnaissance par les victimes de leurs droits, par les établissements du cadre juridique, crainte de représailles, micro-agressions banalisées… Chercheurs, militants et professionnels analysent les freins aux signalements de discriminations, qui sont "très peu nombreux" et connaissent rarement de suite, le 20 octobre 2022, lors d’une journée d’étude organisée par le Défenseur des droits. "Il est de notre devoir que tous les acteurs connaissent le droit applicable et les procédures à déclencher", déclare Sylvie Retailleau qui appelle à mieux "cibler" l’action du MESR en matière de formation.