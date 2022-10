Une soixantaine de directrices et directeurs d’administration centrale ont entamé ce mercredi 19 octobre 2022 leur formation de 28 heures à la transition écologique, dans le cadre du plan de formation des 25 000 cadres de l’État aux enjeux climatiques (lire sur AEF info). Ils doivent participer à un atelier participatif "Fresque du climat" et à un atelier dispensé par l’association "2tonnes". Ces cadres suivront aussi une conférence sur l’eau donnée par Emma Haziza, hydrologue et présidente du centre de recherche Mayane. La troisième journée de formation sera consacrée à des ateliers sur le terrain, en nature, avec des associations (FNE, Atmo France), l’OFB et l’ONF. D’ici à la fin de l’année, les 210 hauts fonctionnaires à la tête de ministères bénéficieront de cette formation.