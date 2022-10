Centres de santé : publication de l’avenant 4 à l’accord national

Un avis ministériel approuvant le quatrième avenant à l’accord national conclu entre l’assurance maladie et les centres de santé a été publié mercredi au Journal officiel. Signé le 14 avril dernier (lire sur AEF info), il prévoit l’aide au recrutement d’infirmières en pratique avancée, l’implication des centres de santé dans un protocole de crise sanitaire et dans la prise en charge des soins non programmés par l’ouverture de la prise de rendez-vous au public, la régulation du conventionnement des centres de santé infirmier et l’accompagnement des centres dans le numérique et la télésanté.