Clermont Auvergne INP : Sigma Clermont adhère au réseau d’écoles Polyméca

L’école d’ingénieurs Sigma Clermont, membre de Clermont Auvergne INP (université Clermont-Auvergne), adhère au réseau d’écoles Polyméca, fait-elle savoir par communiqué le 18 octobre 2022. Polyméca est un réseau de huit écoles nationales supérieures d’ingénieurs spécialisé en mécanique (Isae-Ensma, Supmicrotech-ENSMM, Isae-Supméca, Ensta Bretagne, Ensil-Ensci, Enseirb-Matméca, Seatech et Sigma). Sigma y voit comme intérêt "la possibilité d’échange d’étudiants et l’obtention de doubles diplômes", ainsi que "la possibilité d’allier les compétences et spécificités de chaque école du réseau pour créer des projets communs et renforcer leur rayonnement." Sigma accueillera le réseau d’écoles dans son campus à Clermont-Ferrand les 4 et 5 juillet 2023.