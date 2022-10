Efficacity et le Cerema ouvrent, mardi 18 octobre 2022, l’appel à manifestation d'intérêt "Ville durable et innovante". Annoncée en 2019 (lire sur AEF info) puis officiellement lancée en février dernier (lire sur AEF info), cette démarche de labellisation a vocation à "accompagner les collectivités dans l’élaboration, la mise en œuvre et la reconnaissance de leur feuille de route 'développement durable et innovant'", résument les deux partenaires, qui avaient déjà invité, au début de l’été, les intercommunalités à se lancer (lire sur AEF info). "Deux formules de labellisation sont envisageables", expliquent-ils : un accompagnement court (4 à 6 mois) ou un long (1,5 à 2 ans), comprenant un travail "plus approfondi". Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 décembre, et les collectivités retenues bénéficieront de l’accompagnement d’un conseiller VDI à partir de début 2023.