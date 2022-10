L’École de design Nantes Atlantique a inauguré ses nouveaux bâtiments le 13 octobre 2022. Désormais installée sur l’île de Nantes, elle accueille 1 800 étudiants et apprentis. L’école se fixe pour objectif de "relever deux défis vertigineux : celui de l’urgence climatique, et celui de la relation entre l’humain et la machine", expose Anne Brochard, présidente de l’école, lors de l’inauguration. L’école poursuit également son développement à l’international : une implantation à Bruxelles est prévue en 2023, et d’autres destinations sont à l’étude : "des villes-mondes" comme Jakarta ou Istanbul.