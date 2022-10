Le président du Grand Est Jean Rottner et la rectrice déléguée à l’ESRI Véronique Perdereau annoncent le lancement d’une concertation visant à élaborer "un plan régional vie de campus" d’ici à juin prochain, à l’occasion des Rencontres de l’enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation le 19 octobre 2022 à Metz. Cet événement a notamment mis l’accent sur la problématique commune de "l’attractivité des talents" (étudiants, chercheurs, etc.). Quelles sont les visions de l'ESR portées par les élus locaux à la tête des intercommunalités, de Chaumont à Nancy ? Comment se structurent-elles ?