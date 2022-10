Depuis 2017, le marché foncier francilien "reste sur un plateau très haut", constate l’Observatoire régional du foncier, qui publie, jeudi 20 octobre 2022, sa note de tendance "nouvelle formule." Malgré un quatrième trimestre record, 2020 reste une année marquée par "un net recul de l’activité", du fait de la crise sanitaire, avec une baisse de 9 % du nombre de transactions, de 14 % des volumes financiers et de 11,5 % des surfaces échangées. La consommation des Enaf est, elle aussi, en baisse, y compris sur une période longue avec - 20 % entre 2019 et 2020 et - 5 % entre 2011-2015 et 2016-2020.