Refonte des cursus, cours obligatoires, pédagogie par l’action… Comment universités et grandes écoles transforment leur formation pour inclure les enjeux de la transition écologique ? Quelles ressources utilisent-elles ? Dans le cadre du séminaire "Former à la transition écologique dans l’enseignement supérieur", organisé par le MESR le 20 octobre 2022, plusieurs exemples de projets et démarches ont été présentés.