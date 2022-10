Six mois après la publication du rapport Jouzel sur les enjeux de formation à la transition écologique dans l’enseignement supérieur, les établissements sont aujourd’hui "dans une phase d’engagement", qui ne peut se faire sans "une politique systémique", estime Manuel Tunon de Lara, président de France Universités, à l’occasion du séminaire "Former à la transition écologique dans l’ESR", organisé par le MESR le 20 octobre 2022 à Bordeaux. L’occasion aussi pour la CGE, la Cdefi et la CDEFM de faire part de leurs priorités.