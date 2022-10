"En 2021, l’État a été au rendez-vous à travers le FNE avec une enveloppe de 71 millions d’euros qui nous a permis de former 15 000 salariés dont 90 % travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés", déclare à AEF info Thierry Teboul, le DG de l’Afdas qui a publié le 14 octobre 2022 son rapport d’activité 2021. Les parcours financés dans ce cadre étaient plus longs et davantage axés sur des certifications qu’en 2020. En parallèle, les effectifs d’apprentis ont bondi de 74 % (39 500). "Cela peut être étonnant que l’alternance progresse dans toutes nos branches […] Heureusement car en 2022 arrivent de nouvelles problématiques comme la raréfaction des compétences", relève le DG, en redoutant que la révision des coûts-contrats inverse la dynamique : "Nous ne sommes pas sur des baisses de 5 %, parfois elles peuvent atteindre jusqu’à 50 % notamment dans le champ de la culture."