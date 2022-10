La région Nouvelle-Aquitaine a dévoilé mi-octobre 2022 les nouveaux enjeux de sa politique scientifique : préservation des ressources vitales (eau, énergie, biodiversité) ; résilience et réduction des risques ; One Health et lutte contre les inégalités d’accès à la science et à l’enseignement supérieur. Elle attend des chercheurs "connectés" à ses besoins pour "ressourcer" les politiques publiques. S’ils s’inscrivent dans les ambitions régionales, elle financera leurs travaux pendant 4 ou 5 ans. Une feuille de route, qui fait l’économie formelle d’une révision du SRESRI, relève le Ceser.