L’assurance maladie propose aux entreprises un outil gratuit pour les aider à remplir le DUER

Pour "aider les chefs d’entreprise dans leurs démarches administratives et réduire les risques de maladies et d’accidents du travail", la branche risques professionnels de l’assurance maladie propose "un outil en ligne d’évaluation des risques professionnels" entièrement gratuit. Sur le site de l’assurance maladie, les employeurs peuvent accéder à un questionnaire adapté aux spécificités de leur secteur d’activité, qui leur permet d’évaluer les risques existant dans leur entreprise et de bâtir un plan d’action. À cela "s’ajoutent des aides financières pour mettre en place des actions de prévention concrètes et efficaces" pour les TPE et PME. La disponibilité de ces subventions "est valable jusqu’au 15 novembre 2022", date limite de transmission par l’entreprise des documents attestant la réalisation de la prestation subventionnée, précise l’Assurance maladie.