Un salarié de droit privé mis à disposition d’une collectivité territoriale est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public. Il est tenu à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions, juge la Cour de cassation le 19 octobre 2022. Dès lors, une cour d’appel ne peut juger discriminatoire le licenciement d’un salarié d’une mission locale travaillant pour une commune du fait des propos religieux et politiques "agressifs" et "violents" tenus sur son compte Facebook public sans avoir recherché s’ils n’étaient pas contraires à son obligation de réserve.