Les 6 URPS de Nouvelle-Aquitaine (médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes) se sont associéés à la création d’un Mooc gratuit sur la santé environnementale. En 2020, une étude menée auprès des professionnels de santé dans le cadre du PRSE avait révélé leur intérêt pour ce sujet mais aussi leur méconnaissance. La formation, présentée le 13 octobre 2022, conjugue théorie et pratique ; elle comprend vidéos, quiz, cas pratiques, fiches conseils… Elle offre aussi aux praticiens des kits de prévention (flyers, plaquettes, dépliants) pour s’emparer concrètement de la question. Le Mooc Santé environnementale propose ses 8 modules et 12 heures de cours jusqu’au 14 avril 2023. Il a été mis au point par l’université de Bordeaux, en partenariat avec la faculté de médecine et pharmacie de Poitiers, l’ARS et la région Nouvelle-Aquitaine.