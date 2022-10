"Depuis les années 2015, je note des sollicitations de plus en plus fréquentes d’élus et d’acteurs dans de nombreux secteurs économiques", déclare la paléoclimatologue et coprésidente du groupe 1 du Giec, Valérie Masson-Delmotte. Elle répond à AEF info en marge d’une rencontre organisée le 19 octobre 2022 à l’Assemblée nationale entre plusieurs dizaines de députés de tous bords et des scientifiques, autour de la crise climatique et de l’effondrement de la biodiversité. La chercheuse estime que la "montée en puissance des groupes régionaux d’experts climat, des structures de dialogue dans la durée entre les élus d’un territoire et les scientifiques" permet de structurer les interactions entre décideurs et scientifiques. Elle souligne aussi l’intérêt pour la science des lycéens qui veulent "être porteurs de compétences pour agir" et réfléchissent à leur formation en fonction.