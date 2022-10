Renseignement pénitentiaire : une circulaire précise les modalités de transmission à l’autorité judiciaire

La direction des affaires criminelles et des grâces et la direction de l’administration pénitentiaire précisent, dans une circulaire rendue publique lundi 3 septembre 2018, les modalités de transmission d’informations et de renseignements entre l’administration pénitentiaire, le service du renseignement pénitentiaire et l’autorité judiciaire. Cette instruction, adressée aux directeurs des services pénitentiaires et à des magistrats, revient également sur l'organisation du service du renseignement pénitentiaire.