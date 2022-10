Vingt ans après l’ouverture de son campus à Dijon, Sciences Po Paris s’apprête à déménager pour intégrer un campus en centre-ville, que l’école partagera avec l’École nationale supérieure d’art (Ensa) et l’École supérieure de musique (ESM). Ce projet immobilier, inscrit au CPER 2021-2027, se double d’un projet original : créer avec ces deux partenaires une nouvelle formation en quatre ans à l’issue de laquelle les étudiants seront diplômés de Sciences Po et de l’Ensa ou de l’ESM. "Je pense que cela répond à une vraie demande, de jeunes gens qui quittent le lycée en ayant un potentiel artistique et académique, explique Lukas Macek, directeur de Sciences Po Dijon. C’est un vrai profil." Dans un entretien à AEF Info, le 13 octobre 2022, il détaille par ailleurs la manière dont le campus a évolué en 20 ans et les partenariats qu’il a noués avec les autres acteurs de l’ESR.