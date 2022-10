Comme tous les ans, le Jaune budgétaire consacré à la formation professionnelle permet de revenir sur les orientations des politiques publiques et l’engagement des différents acteurs qui interviennent dans ce champ. Sans surprise, le Jaune 2022, annexé au PLF 2023, détaille la mobilisation des dispositifs de formation professionnelle dans le cadre de la sortie des crises sanitaire et économique et les investissements engagés par les différents acteurs. La DGEFP dresse par ailleurs le bilan de certaines des actions mises en œuvre dans ce cadre, mais aussi liées à la loi "Avenir professionnel".