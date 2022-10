Ouvrir les concours de la police nationale à des profils scientifiques, établir un "dictionnaire" des formations cyber pour qu’elles correspondent au mieux aux besoins de chaque service et trouver des leviers pour recruter et garder des cyberexperts dans les rangs de la police nationale : telles sont les préconisations du rapport intitulé "La lutte contre la cybercriminalité : un enjeu majeur pour la police nationale" et présenté par l’AHFPN le 18 octobre 2022. Pour les auteurs, miser sur ces scientifiques est essentiel pour que la police puisse répondre au mieux aux nouveaux enjeux cyber.