À l’occasion d’une journée nationale organisée par les Acteurs du logement d’insertion le 18 octobre 2022, l’Union nationale pour l’habitat des jeunes a officiellement rejoint ce groupement composé de la Fapil, Soliha et l’Unafo pour "peser davantage sur les politiques publiques" et "montrer la place du logement insertion". Ensemble, ils demandent à l’exécutif "des mesures ambitieuses et structurelles" sur la rénovation énergétique et alertent sur l’impact de la hausse des coûts de l’énergie sur les résidences sociales dont les redevances sont plus fixes que les loyers. Les Acteurs du logement d’insertion appellent à renforcer l’attractivité des métiers du travail social (salaire, formation…). Ces acteurs seront au cœur du futur plan Logement d’abord et souhaitent contribuer à la prochaine réunion d’un CNR dédié au logement (lire sur AEF info).