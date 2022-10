Le ministre de la santé et de la prévention est intervenu le 19 octobre au Sénat devant la commission des Affaires sociales sur le PLFSS 2023. "C'est un texte équilibré et ambitieux avec un Ondam dynamique au service de la santé de nos concitoyens", estime François Braun. Il traduit des "priorités politiques". Ces deux dernières années, le choix de "faire des investissements courageux pour préserver l'activité du pays et la santé des Français, avec près de 50 Md€ déployés par la Sécurité sociale", aura permis que le taux de pauvreté en France à l'issue de la crise Covid n'augmente pas.